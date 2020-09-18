Синоптик рассказал, какой будет предстоящая зима

Предстоящая зима будет холодней предыдущей. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил эксперт, прошлая зима стала рекордно теплой за всю историю наблюдений. Повториться такое не может.

По словам синоптика, в целом нынешняя зима будет мягкой и снежной. Морозы ожидаются умеренные. Самым теплым месяцем зимы станет февраль.

«Таких зим и такого бесснежья, как в прошлом году, никогда не было. Но в этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет. Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы, превышение по температуре будет незначительным», - цитирует его издание.