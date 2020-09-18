Новый адвокат Ефремова попросил дать актеру условный срок

Новый адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор актеру и попросил суд заменить его подзащитному реальный срок на условное наказание. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Пресненского суда Москвы, защитник артиста просит отменить или изменить приговор от 8 сентября, назначив Ефремову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. При этом адвокат просит учесть исключительные обстоятельства дела, впрочем, какие именно - не уточняется.

Согласно Уголовному кодексу, условное наказание может назначаться при сроке до 8 лет, если суд посчитает, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества.

Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, которое он совершил 8 июня в центре столицы. Артисту было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.