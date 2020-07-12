Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 12 июля

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях республики, у которых диагноз был подтвержден 11 июля.

Главным очагом инфекции остается Петрозаводск (новые адреса, где живут больные коронавирусом в карельской столице, смотрите здесь). В столице республики почти половина всех заболевших – 848 человека (посмотреть новые адреса появившиеся на онлайн-карте в карельской столице можно здесь). На втором месте Кемский район с крупным очагом на стройплощадке Белопорожской ГЭС – 123 случая.

Далее следуют Беломорский район (100 случаев), Сортавальский район (93), Олонецкий район (86), Муезерский район (66) и Сегежский район (66), Суоярвский район (60), Лахденпохский район (55), Прионежский район (50).

Меньше всего зараженных в Калевальском районе (3), который до 6 июля оставался последней чистой территорией республики.

Ранее мы писали, что в Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 15 человек: в Петрозаводске – 10 человек, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, село Толвуя -1), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Кварцитный), в Кондопожском районе – 1 человек (деревня Готнаволок).