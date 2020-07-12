Наряд ДПС остановил пьяного водителя в местечке Лучевое-2

Госавтоинспекция продолжает отчет выходного дня о том, как наряды ДПС ловят водителей, севших за руль подшофе.

«В городе Костомукша 11 июля в 03:45 на улице Антикайнена д. 20, автоинспекторами города Костомукша был остановлен автомобиль «ВАЗ». При поверке документов выяснилось, что 32-летний водитель, повторно сел за руль транспортного средства в состоянии опьянения. В отношении водителя составлены материалы по статье 264 УК РФ»,

– говорится в сообщении ГИБДД.

А пьяному нарушителю в садоводстве «Лучевое 2» Кондопожского района, который управлял автомобилем «ГАЗ» грозит лишиться права управления автомобилем. 43-летний водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее мы писали о том, что пьяная автоледи остановлена сотрудниками ДПС в Сегеже.