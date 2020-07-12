12 июля 2020, 13:35
Молодой человек объявлен в розыск в Карелии
Полиции Олонецкого района требуется помощь бдительных граждан
Молодой человек пропал в Карелии, сообщает пресс-центр МВД по РК.
«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Олонецкому району устанавливается местонахождение Аржановского Геннадия Павловича 1998 года рождения. Зарегистрирован в деревне Судалица Олонецкого района»,
– говорится в сообщении.
Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция Олонецкого района просит сообщить по телефонам: +7-960-212-22-61, +7(81436)4-14-18 или 02 (с мобильного – 102).
Конфиденциальность гарантируется.