Молодой человек объявлен в розыск в Карелии

Молодой человек пропал в Карелии, сообщает пресс-центр МВД по РК.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Олонецкому району устанавливается местонахождение Аржановского Геннадия Павловича 1998 года рождения. Зарегистрирован в деревне Судалица Олонецкого района»,

– говорится в сообщении.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция Олонецкого района просит сообщить по телефонам: +7-960-212-22-61, +7(81436)4-14-18 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.