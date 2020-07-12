Пьяная автоледи остановлена сотрудниками ДПС в Сегеже

Сотрудники ДПС в минувшую субботу, 11 июля, в Сегеже на улице Советской остановили 19-летнюю автоледи в состоянии опьянения. Инцидент произошел в 02:48, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«Женщина управляла автомобилем Lada не имея права управления транспортными средствами. Автомобиль перемещен на спецстоянку»,

– говорится в сообщении автодорожного ведомства.

Составлены административные материалы по ч.3 ст. 12.8 Кодекса (управление автомобилем в состоянии опьянения и не имея такого права). Водителя ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

За передачу руля лицу, не имеющему права управления, к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ привлечен собственник транспортного средства.