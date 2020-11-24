Вакцины от коронавируса включили в перечень жизненно важных лекарств

Перечень жизненно важных препаратов пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Цены на лекарства из этого перечня регулируются государством, а препараты выдают льготникам бесплатно. Чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан, сообщает пресс-служба правительства РФ.

С 2021 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будет расширен до 788 препаратов. Вакцины от коронавируса в список внесут уже в начале декабря 2020 года, что должно обеспечить их доступность.

Распоряжение главы кабминарасширило и перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него войдут четыре новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше (талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб). (фото gazeta.ru)