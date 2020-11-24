Россиянам рассказали, как долго придется соблюдать меры профилактики

Меры профилактики коронавируса россиянам придется соблюдать, скорее всего, до прихода теплой весны. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости. Чиновница назвала эту ситуацию «новой нормальностью».

«Новая нормальность, так мы сегодня живем, да мы будем так жить еще какое-то время. Хорошо, если меньше, чем до теплой весны, но, скорее всего, мы будем беречься так до теплой весны,

- отметила Попова.

Руководитель Роспотребнадзора также добавила, что в этом году россиянам вряд ли удастся слетать в дальнее зарубежье. Она отметила высокие риски использования транспорта, а также возможность просидеть две недели на изоляции после прилета в другую страну. Фото obruchev.mos.ru