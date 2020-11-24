Детей захватили в заложники в Санкт-Петербурге

Сегодня около часа дня в полицию Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в Колпино 42-летний мужчина заперся со своими шестью детьми в квартире и угрожает их убить. Об этом сообщает «Фонтанка».

На место происшествия прибыли полиция и спецназ. Стражи порядка ведут переговоры со злоумышленником. Сообщается, что он выдвигает невнятные требования.

По данным издания, ранее мужчина работал в различных охранных организациях. У него дома может храниться огнестрельное оружие. Фото goodfon.ru