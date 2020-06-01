Третий человек умер от коронавируса в Карелии

В Карелии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умер еще один человек. Таким образом в общей сложности за все время пандемии зафиксировано в Карелии три летальных исхода от COVID-19, сообщает оперштаб.

«В Карелии скончалась жительница Лахденпохьи с положительным тестом на коронавирус. Женщина страдала тяжелым хроническим заболеванием бронхолегочной системы с сердечной недостаточностью. У нее была диагностирована тяжелая пневмония, которая развилась как проявление коронавирусной инфекции, пациентка находилась на искусственной вентиляции легких в монопрофильном центре по лечению COVID-19 на базе госпиталя для ветеранов войн. Это третий летальный исход с начала эпидемии в республике»,

– говорится в сообщении.

В республике подтверждено 8 новых случаев коронавируса: Петрозаводск – 3 человека, Олонецкий район (деревня Татчелица) – 2 человека, Беломорск – 3 человека.

Выздоровели еще 7 человек: 1 в Суоярви, остальные в Петрозаводске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 73,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3,8 раза выше и составляет 276,6 случая, по Северо-Западу – 221,7.