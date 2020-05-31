Пандемия COVID-19 украла у карельских выпускников «Последний звонок»

Выпускница Калевальской средней школы Таня Беляева, как тысячи выпускников этого года, испытала негативные эмоции, связанные с окончанием учебного года.

Неопределенность - доминирующее чувство последних месяцев, и школьники рады, что определены хотя бы сроки выпускных экзаменов.

Настолько сейчас все непонятно, что мы даже разговоров не ведем про выпускной бал. Прекрасно понимаем, что ситуация не зависит от нас, мы просто пытается найти в ней плюсы. На самоизоляции я начала ценить занятость и нехватку времени, которые мотивировали сильно, как выяснилось,