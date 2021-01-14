За сутки коронавирус подтвердился у 291 жителя Карелии

За сутки в республике зафиксировано больше заболевших коронавирусом, чем выздоровевших. По сообщению регионального оперштаба, коронавирус выявлен у 291 человека. Из этого числа заболевших – 272 человека, из них 51 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии. За весь период заболели 31694 человека.



Поправиться удалось всего 250 пациентам. За все время пандемии выздоровели 25835. Умерли 193.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5068,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2365,3 случая, по Северо-Западу – 3989,4. (фото abakan-news.ru)