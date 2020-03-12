Итальянцам закрыли въезд в Россию из-за коронавируса

С 13 марта гражданам Италии закрыт въезд в Россию. Въезд в нашу страну также запрещен иностранцам, прибывающим в Россию из Италии. Итальянцам перестанут выдавать российские визы.

Решение о временной приостановке пропуска через госграницу РФ граждан Италии, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях опубликовано на сайте правительства. Такие меры принимаются, чтобы защитить граждан и не допустить распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории России.

Ограничения не будут касаться граждан государств - членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Как сообщает RNS со ссылкой на оперативный штаб, в России зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом: 2 у граждан Китая, 25 — у россиян, 1 — у гражданина Италии.

Два гражданина Китая и один россиянин уже выписаны из больницы, также выписаны трое россиянин, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.