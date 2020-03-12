Роскачество выявило небезопасные презервативы

Специалисты Роскачества проверили на безопасность контрацептивы 17 торговых марок 13 производителей. Исследованию подверглись, как бюджетные образцы, так и более дорогие.

Специалисты проверили презервативы Ganzo, Duett, «Гусарские», Okamoto, Contex, «Гороскоп любви», «Страсть», Durex, Masculan, Sico, Vizit, Playboy, in Time, «Гладиатор», Hasico, Torex и Viva, пишет «Лента.ру».

Опасными для здоровья оказались контрацептивы пяти марок. Эксперты обнаружили в этих изделиях из латекса превышение цинка и изопропанола. Для человека превышение по этим показателям чревато раздражающим воздействием.

Между тем образцы всех марок прошли тест на прочность и герметичность. У презервативов одной марки специалисты выявили дефект «слипшаяся складка» и делает его бракованным.

С результатами исследования можно ознакомиться на сайте «Роскачества».