12 марта 2020, 15:47
Россия

Роскачество выявило небезопасные презервативы

Проверку на безопасность не прошли изделия пяти торговых марок из латекса

Специалисты Роскачества проверили на безопасность контрацептивы 17 торговых марок 13 производителей. Исследованию подверглись, как бюджетные образцы, так и более  дорогие.

Специалисты проверили презервативы Ganzo, Duett, «Гусарские», Okamoto, Contex, «Гороскоп любви», «Страсть», Durex, Masculan, Sico, Vizit, Playboy, in Time, «Гладиатор», Hasico, Torex и Viva, пишет «Лента.ру».

Опасными для здоровья оказались контрацептивы пяти марок. Эксперты обнаружили в этих изделиях из латекса превышение цинка и изопропанола. Для человека превышение по этим показателям чревато раздражающим воздействием.

Между тем образцы всех марок прошли тест на прочность и герметичность. У презервативов одной марки специалисты выявили дефект «слипшаяся складка» и делает его бракованным.

С результатами исследования можно ознакомиться на сайте «Роскачества».

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Метки: 
качество
роскачество
безопасность
презервативы
здоровье