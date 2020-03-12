Минтруд разъяснил, как получить пособие на ребенка от трех до семи лет

Руководитель Минтруда РФ Антон Котяков обозначил правила, по которым будет назначаться пособие на детей от трех до семи лет. Слова чиновника приводит РИА Новости.

По словам Котякова, назначение выплаты начнется с 1 июля. Получать ее будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде, весь пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будет получен путем межведомственного взаимодействия, уточнили в Минтруда России.

Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то выплата будет осуществляться на каждого ребенка, отметили в Минтруда РФ. Выплата устанавливается на год.

Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. В общей сложности выплата будет назначена семьям, в которых проживают около двух миллионов детей.