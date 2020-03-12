Группа Little Big рассказала о песне для «Евровидения»

Музыканты группы Little Big рассказали о песне, с которой они выступят на конкурсе «Евровидение». По словам солиста коллектива Ильи Прусикина, композиция была написана во время отдыха в январе.

Как признался Прусикин, изначально группа не задумывала эту песню под выступление на «Евровидении». Композиция будет звучать в жанре рок-диско, признался Прусикин в интервью радио NRJ.

Премьера песни запланирована на 12 марта.