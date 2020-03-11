Ветераны войны получат по 75 тысяч рублей к юбилею Победы

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила предоставления выплат ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом со ссылкой на постановление правительства сообщает ТАСС.

Единовременную выплату в размере 75 тысяч получат инвалиды войны, участники военных действий, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны, вдовы умерших инвалидов и участников войны. По 50 тысяч рублей получат труженики тыла.

По данным Минтруда, выплату 75 тысяч получат 537,1 тысяч человек, 50 тысяч - 611,4 тысяч человек.