Названы новые адреса в Петрозаводске, где живут заразившиеся COVID-19

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 26 сентября в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам п. Новая Вилга, ул. Жуковского, 2, ул. Центральная, 4, ул. Советская, 41, ул. Куйбышева, 19, ул. Свердлова, 26, ул. Фурманова, 40, ул. С. Ковалевской, 10, ул. Попова, 12, проезд Финский, 8.

Второй раз коронавирусная инфекция выявлена по адресам пр. Октябрьский, 59А (ранее 23.08), ул. Зайцева, 17 (ранее 04.09), ул. Свердлова, 3 (ранее 07.09), ул. Анохина, 1 (ранее 12.09), ул. Варламова, 9 (ранее 26.06), ул. Калинина, 57А (ранее 24.06), пер. Попова, 8 (ранее 23.07), ул. Сегежская, 21 (ранее 17.09), ул. Нойбранденбургская, 22 (ранее 24.08).

А по этим адресам заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: ул. Советская, 28 (ранее 27.05, 28.05, 28.08), ул. Древлянка, 22, корпус 1 (04.09, 08.09, 11.09), Лососинское шоссе, 22, корпус 1 (ранее 04.09), бульвар Интернационалистов, 8 (ранее 12.08, 15.09), ул. Сортавальская, 12 (ранее 30.06, 16.09), ул. Беломорская, 18 (ранее 12.06, 29.06, 06.07, 15.07, 24.08, 25.08), пр. Октябрьский, 5 (ранее 27.07, 04.09, 15.09, 19.09, 21.09, 23.09, 24.09), ул. Сегежская, 13А (ранее 07.07, 09.07, 15.07, 17.07, 21.07, 25.08, 30.08, 15.09), ул. Коммунальная, 1 (ранее 06.05, 16.05, 08.06, 06.07, 15.07, 23.09), ул. Калинина, 48А (26.05, 30.05, 17.07, 21.07).

Добавим, что в Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболело 40 человек. В Петрозаводске – 28 человек, в Кеми – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Лоухи – 1 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Сортавале – 2 человека, в Беломорском районе – 2 человека (село Сумпосад), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Новая Вилга).