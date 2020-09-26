Ландшафтные композиции украсили территорию Дворца бракосочетаний

Очередной этап акции «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев» прошел сегодня в центре Петрозаводска. Возле Дворца торжественных церемоний были высажены 25 растений: можжевельники, туи, хосты. Они образовали необычные ландшафтные композиции, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

Участие в экологической акции приняли Глава Петрозаводска Ирина Мирошник, сотрудники Администрации, Городского дома культуры и активные жители карельской столицы. Посадочный материал для украшения городской среды предоставила петрозаводчанка, выигравшая грант Росмолодежи за проект «Выходные в любимом парке».

Отметим, что высадка растений – еще один шаг по преображению Дворца торжественных церемоний. Этим летом территорию вокруг здания заасфальтирована, у входа выложена новая дорожка, в ближайшее время будет завершена установка новых опор освещения. Благоустройство ведется в рамках мероприятий к 100-летию Карелии.