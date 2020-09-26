26 сентября 2020, 13:05
Общество

Мужчина обокрал 37-летнюю знакомую в Петрозаводске

Сотрудники угрозыска раскрыли преступление в карельской столице

В Петрозаводске сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража, сообщает пресс-центр МВД Карелии. 

В дежурную часть Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску обратилась 37-летняя гражданка. Она сообщила, что у нее пропали золотые изделия общей стоимостью 13 000 рублей.

Как выяснилось, в один из дней женщина отдыхала с подругами. К компании присоединился незнакомый молодой человек. Заявительница пригласила всех к себе домой, а после непродолжительного застолья новый знакомый ушел. Позже хозяйка обнаружила, что из серванта исчезли золотые серьги и цепочка.

Несмотря на то, что женщина не знала о случайном госте ничего, кроме имени, полицейским удалось его разыскать. Подозреваемый, у которого ранее уже возникали проблемы с законом,  сознался в содеянном и рассказал, что похищенные украшения сдал в ломбард.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.

Обсудить
просмотр
175076
Метки: 
Кража
Петрозаводск
новости петрозаводска
МВД по РК
угрозыск
уголовное дело