Кондопожанке предложили руку и сердце в прямом эфире на центральном ТВ

Кондопожанке Эмилии Кызылбурун вчера, в пятницу 25 сентября, в новом шоу «Миллион на мечту» на ТВ-3 жюри отказало в победе, но удача нашу землячку не оставила в стороне. Как рассказали организаторы шоу, ее в этот вечер ждал огромный сюрприз: прямо во время эфира ей сделал предложение руки и сердца ее молодой человек по имени Роман – и она ответила «да!».

Эксклюзивное интервью с Эмилией представлено нашему порталу организаторами шоу.

– Эмилия, вы догадывались о том, что Роман собирается сделать вам предложение во время съемок?

– Нет! В Москву я приехала с подругой, и даже не знала, что Роман тоже здесь. Накануне съемок мы с ним созванивались по видеосвязи, и он сказал мне, что находится на работе. Мне даже показалось, что он был в рабочей форме, а на самом деле Роман на тот момент уже сидел в нашем отеле. Оказывается, подруга знала об этом, они поддерживали связь и готовили мне сюрприз. Я не ожидала такого – у меня даже случился небольшой шок от происходящего! Сейчас все, как в тумане: я смутно помню, как все происходило. Мне кажется, каждая девушка мечтает, чтобы у нее в жизни случился такой запоминающийся, нереальный момент.

Я только сейчас поняла, что такое женское счастье. Никогда не видела такого отношения мужчины к женщине. Не верю своему счастью, и что это происходит со мной. Чувствую себя принцессой. Несмотря на финансовые ограничения, Роман старается делать по максимуму для меня и моей дочки. Приятно, что они ладят и любят друг друга, для меня это на первом месте. В наших отношениях наступила гармония, поэтому и в жизни у меня все получается.

– Когда будет свадьба?

– Пока, к сожалению, на это нет денег. Будем копить, а саму свадьбу планируем устроить в июне следующего года. Нам поможет подруга, которая работает организатором мероприятий в Петрозаводске. Свадьба будет в нетрадиционном стиле: без тамады, без ведущего и каравая. Планируем устроить в лесу на берегу озера или реки небольшую домашнюю вечеринку. Позовем диджея, повесим фонарики, в молодежном стиле все будет делать.

Напомним, жительнице Карелии, кондопожанке Эмилия Кызылбурун миллион нужен был не просто так. 32-летняя женщина с непростой судьбой рассказала жюри, что она хочет развивать свой бизнес по наращиванию ресниц, купить машину маме, построить дом для себя с дочкой, возле которого будет расти вишня и сделать пластику груди.

Эмилия показала себя на программе очень светлым и доброжелательным человеком. Она очень сопереживала своим «конкурентам» и крайне достойно восприняла то, что деньги достались не ей. Решением жюри миллион получит Алена Яковлева из Ижевска. Эти деньги нужны женщине, чтобы попытаться стать матерью.