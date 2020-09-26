Не все семьи Петрозаводска получили помощь от президента страны

Региональное отделение Пенсионного фонда напоминает родителям детей, которым исполнилось три года в период с 1 июля по 30 сентября этого года, о возможности обратиться сразу за двумя выплатами.

В Петрозаводске родители почти одной тысячи детей, которые имеют право сразу на две выплаты по указу президента, еще не обратились в ПФР за положенными им средствами. Речь идет о семьях, в которых ребенку исполнилось 3 года в период с 1 июля по 30 сентября этого года.

Указанные семьи имеют право как на выплату 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь, так и на единовременную выплату в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет. Большинство граждан уже обратились за положенными им средствами, в то время как родители почти одной тысячи детей, получившие выплату 5 тысяч рублей, еще не подали заявление на выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Отделение ПФР по Карелии напоминает гражданам, что последний день приема заявлений – 30 сентября. Подать заявление можно как через портал госуслуг, так и лично в клиентской службе ПФР.