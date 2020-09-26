Две пьяные автоледи остановлены сотрудниками ДПС в Питкяранте

Две пьяных женщины, севших за руль автомобиля остановлены сотрудниками ГИБДД в Питкяранте, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«22 сентября в 14 часов, на автодороге «Сортавала», инспекторами ГИБДД была остановлена нетрезвая автоледи за рулем «Жигулей» седьмой модели. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. В этот же день в Питкяранте в 20-35, на улице Привокзальная, 38-летняя водитель автомобиля «Фольксваген пассат», также отстранена от управления автомобилем. Автолюбительница была пьяна»,

– говорится в сообщении дорожной полиции.

За последние 3 года по вине пьяных водителей на дорогах Карелии погибли 38 человек. В этом году в 58 ДТП 4 человека погибли, 74 человека травмированы. Автоинспекторы привлекли к административной ответственности свыше 1500 тысяч водителей. Они лишены водительских прав и оштрафованы на 30 тысяч рублей. Каждая двенадцатая – пьяная женщина за рулем.

200 водителей повторно сели пьяными за руль.

Напомним, сегодня, в субботу 26 сентября, Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей «Контроль трезвости». Подробнее здесь.