Кондопожанке Эмилии Кызылбурун отказали в миллионе на ТВ-шоу

Сегодня на канале ТВ-3 прошла вторая передача шоу «Мечта на миллион», где любой человек может получить миллион рублей, если убедит строгое жюри в том, что его мечта этого достойна.

Сегодня соискательницей миллиона стала жительница Карелии, кондопожанка Эмилия Кызылбурун. 32-летняя женщина с непростой судьбой рассказала жюри, что миллион ей нужен для того, чтобы развивать свой бизнес по наращиванию ресниц, купить машину маме, построить дом для себя с дочкой, возле которого будет расти вишня и сделать пластику груди.

Жительница Карелии не смогла убедить строгое жюри, в которое входили Андрей Трубников, Настасья Самбурская, Яна Рудковская и Дмитрий Губерниев, что ее мечта достойна миллиона.

Однако упрекнуть жюри в черствости язык не повернется. Люди, собравшиеся на программе, действительно прошли через суровые жизненные испытания. Женщины в студии буквально плакали слушая их истории. У каждого из них есть Мечта с большой буквы.

Эмилия показала себя на программе очень светлым и доброжелательным человеком. Она очень сопереживала своим "конкурентам" и крайне достойно восприняла то, что деньги достались не ей.

Решением жюри миллион получит Алена Яковлева из Ижевска. Эти деньги нужны женщине, чтобы попытаться стать матерью.