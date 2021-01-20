В Карелии впервые от коронавируса умер 30-летний здоровый мужчина

Глава республики Артур Парфенчиков начал заседание правительства с сообщения о трагическом случае, который произошел накануне 19 января.

Руководитель региона рассказал, что впервые в Карелии коронавирус унес жизнь молодого 30-летнего мужчины без хронических заболеваний.

По словам Парфенчикова, мужчина ничем не болел, не имел никаких сопутствующих заболеваний, у него был выявлен коронавирус.

При этом он был доставлен в больницу, как выразился Парфенчиков, с не самым серьезным поражением легких. Но болезнь повела себя непредсказуемо, врачи не смогли спасти жизнь молодого пациента.

По словам Парфенчикова, не помогли ни препараты, ни методики, которые успешно применяются при лечении коронавирусной инфекции.

По данным на 20 января, общее количество заболевших в Карелии - 33 402, умерших - 204, выздоровевших - 27701. (фото sarnovosti.ru)