Волки терроризируют жителей северного карельского поселка

Жители поселка Чупа обратились в министерство природы Карелии с просьбой о помощи. Людей и собак, живущих в поселке, терроризируют волки. Хищники выходят к населенному пункту, сообщает пресс-служба ведомства.

Команда охотников под руководством старшего инспектора по Лоухскому району объехала на снегоходе окрестности Чупы и выяснила, что два волка ушли через залив, откуда они и пришли к населенному пункту. Поскольку лед залива еще слабый и не держит снегоход, преследовать хищников по следу сейчас невозможно. Охота продолжится позже.

В Минприроды попросили жителей республики соблюдать правила поведения при встрече с дикими животными. В случае появления хищников следует незамедлительно звонить по телефону оперативного дежурного 8-921-222-05-25. Фото 7themes.su