Житель Карелии снял запчасти с чужого автомобиля и поставил на свой

В полицию Пряжинского района обратился 67-летний житель Чалны. Он рассказал, что кто-то вскрыл его автомобиль. Пропали аккумулятор, высоковольтные провода и крышка распределителя зажигания, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 19-летний житель этого же поселка. Мужчина рассказал, что проник во двор к потерпевшему, взломал автомобиль и похитил детали. Часть из них он установил на свою машину и некоторое время ей пользовался, а затем сдал в металлолом.

Полицейские смогли найти и изъять украденное. Имущество вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже. Фото aromashevo.online