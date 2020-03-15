Студентка ПетрГУ госпитализирована с подозрением на коронавирус

В Республиканскую инфекционную больницу госпитализирована девушка - студентка Петрозаводского государственного университета. Девушка контактировала со своей матерью, которая вернулась из Италии. По предварительным данным, у нее выявлен коронавирус, сообщили в Минздраве Карелии. Женщина живет в Мурманской области.

У студентки в настоящее время симптомов заболевания не выявлено.

Кроме этого, из Оулу в Петрозаводск вернулась группа студентов из восьми человек. Там молодые люди находились по учебным делам. Сейчас они находятся на карантине.

С завтрашнего дня Петрозаводский госуниверситет переходит на дистанционное обучение. Это относится к дисциплинам, которые можно преподавать дистанционно. Пока что эта мера введена на две недели.

Напомним, вчера стало известно, что в Петрозаводске восемь человек могут быть заражены коронавирусом. Люди изолированы в инфекционной больнице. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В республике официально отменены все массовые мероприятия.