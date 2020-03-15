Автомобиль проехал на красный свет и был протаранен в Петрозаводске

Ранним утром в субботу на перекрестке Ключевского шоссе, улиц Правды, Калинина и Лыжной произошла авария. Инцидент сняла камера наблюдения компании «Сампо.ру».

На кадрах видно, как автомобиль едет по улице Калинина и выезжает на перекресток на красный сигнал светофора. Через несколько мгновений его таранит легковой отечественный автомобиль, на большой скорости ехавший с Лыжной на Правды.

В результате инцидента транспортные средства получили серьезные повреждения.