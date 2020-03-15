Молодая женщина пострадала в аварии в Сегежском районе

В субботу в 16:44 на 633-м километре трассы «Кола» в Сегежском районе Карелии девушка устроила аварию. Сама виновница и пострадала, сообщает ГИБДД.

По информации ведомства, 25-летняя водитель автомобиля «Киа» неправильно выбрала дистанцию до ехавшего впереди автомобиля «Тойота» и совершила столкновение с ним.

В результате ДТП молодая женщина получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства аварии выясняются.