15 марта 2020, 15:57
Происшествия

Молодая женщина пострадала в аварии в Сегежском районе

Дорожный инцидент из-за неправильно выбранной скорости произошел на «Коле»

В субботу в 16:44 на 633-м километре трассы «Кола» в Сегежском районе Карелии девушка устроила аварию. Сама виновница и пострадала, сообщает ГИБДД.

По информации ведомства, 25-летняя водитель автомобиля «Киа» неправильно выбрала дистанцию до ехавшего впереди автомобиля «Тойота» и совершила столкновение с ним.

В результате ДТП молодая женщина получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства аварии выясняются.

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трасса Кола
Сегежский район
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ГИБДД
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новости Карелии