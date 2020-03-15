Водитель госпитализирован после столкновения с грузовиком на «Коле»

14 марта в 21:30 на 655-м километре трассы «Кола» произошла серьезная авария. Госпитализирован пострадавший мужчина, сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По данным ведомства, 36-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» не смог правильно выбрать скорость в сложных метеоусловиях, автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».

В результате ДТП водитель внедорожника получил травмы. Мужчину госпитализировали.