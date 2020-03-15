15 марта 2020, 12:23
В Карелии грузовик влетел в мужчину, убиравшего вещи в багажник
Пострадавший человек госпитализирован после аварии в сложных метеоусловиях
14 марта в 16 часов на дороге Суоярви-Медгора произошло ДТП. В аварии пострадал мужчина средних лет, сообщили в ГИБДД республики.
По данным ведомства, 48-летний водитель автомобиля ЗИЛ не учел погодные условия и въехал в стоящую у края проезжей части машину «Митсубиси». Перед этим грузовик сбил водителя этого автомобиля, убиравшего вещи в багажник.
В результате происшествия 52-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.