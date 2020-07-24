Четырнадцатый пациент скончался от COVID-19 в Карелии

В Карелии от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент:

мужчина 1966 г.р., житель Петрозаводска. Пациент находился в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн, имел сопутствующие патологии. Это четырнадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике.

Подтверждено еще 42 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 11 человек, в Кондопоге – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Шуя и деревня Верховье), в Пряжинском районе – 7 человек (село Святозеро – 5, деревня Киндасово – 2), в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Костомукше – 1 человек, в Суоярви – 3 человека, в Медвежьегорске – 1 человек, в Пудоже – 1 человек, в Сортавале – 1 человек, в Кеми – 2 человека, в Беломорском районе – 2 человека (поселок Сосновец), в Лоухском районе – 8 человек (Лоухи – 3, поселок Чупа – 2, поселок Пяозерский – 2, поселок Малиновая Варакка- 1).

Также коронавирусная инфекция выявлена еще у 1 работника подрядной организации, которая строит РП 330 кВ «Ондский» (распределительную подстанцию) в Сегежском районе.

Выздоровели еще 27 человек: в Петрозаводске – 12, в Беломорском районе – 4, в Кондопожском районе – 3, в Суоярвском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Сегежском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Костомукше – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 343,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 541,8 случая, по Северо-Западу – 527,5.