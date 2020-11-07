Доктор наук назвала опасные последствия коронавируса

Люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, подвержены риску осложнений из-за коронавируса. Об этом в ходе прямой линии главы Карелии рассказала доктор медицинских наук Наталья Везикова.

По словам Натальи Везиковой, сердце и сосуды часто становятся «мишенью» новой инфекции. Так, врачи уже зафиксировали увеличение количества инфарктов и инсультов у людей, перенесших заболевание после «первой волны» эпидемии.

Доктор наук подчеркнула, что людям, имеющим хронические заболевания, ни в коем случае не надо прекращать лечение. Также она отметила необходимость вакцинации. Везикова призвала прививаться от гриппа и пневмококка – это серьезно снизит риск тяжких последствий и осложнений. Особенно опасно сочетание гриппа и коронавируса.



Специалист отметила, что коронавирус «пришел» надолго, и нужно понимать, чем он отличается от других, привычных нам, вирусов. Одна из особенностей COVID-19 – то, что заразившийся человек может не иметь никаких симптомов; соответственно, он будет разносить инфекцию, не подозревая об этом.

Тем, кто болеет дома, Везикова дала стандартные рекомендации: пить больше жидкости, отдыхать и выполнять рекомендации врача. Отдельно она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя принимать антибиотики без назначения врача: противомикробные препараты назначаются только в случае осложнений, а вирусы они (по очевидным причинам) не убивают.

Наталья Везикова также призвала адекватно оценивать свое состояние.

«Врачи тоже выбывают из строя. Они болеют чаще, потому что чаще сталкиваются с зараженными. У них также есть семьи и дети. Если у вас нет одышки, сильного кашля, высокой температуры, используйте домашние средства, которые вам прописали»,

– сказала Везикова.

Есть, однако, и хорошие новости. Согласно последним исследованиям, даже тяжелые поражения легких после коронавируса проходят за 6-9 месяцев. Этим новая инфекция отличается от так называемого свиного гриппа. Опасения, что COVID-19 приводит к фиброзу в легких, не подтвердились. (фото profile.ru)