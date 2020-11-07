Назван настораживающий симптом коронавируса

Одышку назвали самым настораживающим симптомом коронавирусной инфекции. Определять частоту дыхания следует в состоянии покоя.

По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, частота дыхания здорового человека составляет от 16 до 20 вдохов в минуту, пишет «Лента.ру». Когда дыхание учащается, это может свидетельствовать о развитии дыхательной недостаточности.

По мнению врача, опасно сочетание одышки и тахикардии.

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких», - считает Болибок. (фото infomedic.ru)