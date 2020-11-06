Диетолог перечислила продукты, повышающие настроение

Насколько человек себя хорошо или плохо чувствует, зависит от микрофлоры кишечника. Такого мнения придерживается врач-диетолог Елена Соломатина.

Улучшить эмоциональное состояние помогут продукты с высоким содержанием витаминов B и D, магния, цинка и йоду. Например, витамин D, который оказывает антидепрессивный эффект, укрепляет костную систему и иммунитет, можно найти в рыбе, печени трески, яичном желтке и молочных продуктах. Об этом эксперт рассказала радиостанции «Говорит Москва».

Витамин B есть в мясе и других продуктах животного происхождения, в цельнозерновых крупах, овсянке долгого приготовления, грече, хлебе грубого помола и с отрубями. Соломатина рекомендовала употреблять красное мясо два-три раза в неделю, а основной упор делать на мясо кролика или птицы. По ее словам, в индейке содержится большое количество триптофана, предшественника серотонина, то есть гормона удовольствия.

Чтобы повысить уровень «гормона счастья», диетолог рекомендовала употреблять бананы. Они богаты магнием, который помогает расслабляться нервной системе. Магний содержится в орехах, семечках, зеленых листовых овощах.

Йод можно найти в водорослях, морской рыбе, хурме, фейхоа, грецких орехах. Диетолог порекомендовала включать в рацион яичные желтки из-за содержащегося в Микроэлемент холин, содержащийся в яичных желтках, обеспечивает них микроэлемента холина. Он отвечает за скорость мышления и настроение. Содержащаяся в зелени, овощах и фруктах клетчатка способствует работе микрофлоры кишечника. (фото aif.ru)