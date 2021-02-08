Глава Карелии объяснил, почему не прививался от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса продолжается. Прививку «Спутником V» уже в том числе сделали многие депутаты, сенаторы и губернаторы. Однако до последнего момента среди них не фигурировал руководитель Карелии.
Сегодня глава республики написал «ВКонтакте», почему не спешил вакцинироваться.
«Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19»,
- написал Артур Парфенчиков. Однако, тест на антитела этого не подтвердил, добавил глава. В итоге 8 февраля губернатор привился первым компонентом вакцины. Получить вторую дозу глава намерен в начале марта.
«Чувствую себя нормально»,
- коротко сообщил о своем самочувствии после прививки губернатор.
По сообщению министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на 7 февраля первым компонентом вакцины «Спутник V» привито 10796 человек, оба компонента получили 973 человека.
С начала пандемии в Карелии заболели 37850 человек. (фото vk.com, vk.com)