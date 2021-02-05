Автомобиль едва не раздавил голову выкатившемуся с горки ребенку

Автомобилист рассказал об опасной горке, с которой дети скатываются на санках и ватрушках прямо под колеса паркующихся машин.

Свою историю автор рассказал анонимно в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Дальняя часть парковки, к которой примыкает огромная горка с левой стороны. Там вечно столпотворение детей и родителей, всем весело, задорно, а я, подъезжая на скорости 5-9км/ч к свободному паковочному месту, чуть на раздавил колесом голову ребенку, который вылетел прямо под колеса, благо все обошлось, всех отснял на видео, зафиксировал, два заявления в ГИБДД и дежурному по городу, плюсом вызвал охрану ТК Лента. Далее куча бюрократии и тд. Как результат штраф ТК, Лента выставила паллеты и развесила знаки на каждом столбе. Резюме. Я не собираюсь садиться за чужую жизнь, тем более еще и ребенка, нужны вам развлекухи, так требуйте их с администрации города, а не подставляйте чужие судьбы и не ломайте другие семьи»,

- написал водитель, приложив несколько фотографий опасного склона.

Отметим, что дорожная полиция Петрозаводска отчиталась сегодня о ликвидации опасной горки на Древлянке.

«Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска с представителями общественного движения «Отцы Карелии» в ходе совместного мероприятия обнаружили опасную горку на бульваре Интернационалистов<…> В кратчайшие сроки горка была ликвидирована. Убедительно просим родителей контролировать досуг детей и объяснить им правила безопасности во время зимних прогулок»,

- сообщили в ведомстве.

Между тем пользователи социальной сети отметили, что дорожная полиция после ликвидации горки почему-то оставила на ее месте комки снега.

«Лунный пейзаж они после своей ликвидации горки оставили...последняя фотография это показывает», - написал один из участников паблика Госавтоинспекции.

«Пусть сделают детям горку там где положено. В чем проблема то?» - поинтересовался другой пользователь.