В Карелии появилась еще одна ледяная карусель

На севере Карелии появилась ледяная карусель. Фото и видео появилось в паблике «Беседка в Костомукше Товарной».

Принцип карусели незамысловат. Лед на водоеме очищают, выпиливают окружность, прикрепляют лодочный мотор, который заставляет карусель вращаться.

«Вот такая у нас ледяная карусель. Две недели работы»,

- говорит голос за кадром на видео.

Как написал в комментариях под постом автор снимков, карусель сделана на Вангозере и предназначена для клипа.

Ранее необычный зимний аттракцион сделали жители поселка Тикша в Муезерском районе. Креативность не оценили карельские спасатели. Они рассказали о возможной опасности такой забавы.

«Опасность забавы в том, что ледяной круг может в любой момент перевернуться или разломиться. Взрослые, а тем более дети, которые катаются на нем, мгновенно окажутся в воде, а сверху их накроет, словно крышкой, несколько тонн льда. Даже простой наклон льдины может привести к серьезным травмам»,

- сообщали в середине января в МЧС Карелии.

«Ледяная карусель» - известный вид развлечения, которое в Россию пришло из Скандинавии. В МЧС напоминают, что любые мероприятия с массовым выходом людей на лед водоемов согласовываются с органами местного самоуправления и проводятся с обеспечением мер безопасности. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности при выходе на лед водоемов и учитывать погодные условия. (фото Сергей Кузин, vk.com)