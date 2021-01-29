Инспекторы ГИБДД помогли упавшей на дороге пожилой женщине

Пожилая женщина переходила проезжую часть и внезапно упала на дороге. К ней мгновенно подбежали сотрудники ГИБДД.

Случившееся на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина в Петрозаводске попало в объектив городской камеры видеонаблюдения «Сампо.ру».

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликованы слова благодарности инспекторам дорожной полиции, которые помогли пожилой женщине подняться и вызвали «скорую»:

«Хочется сказать слова большой человеческой благодарности инспекторам дорожного движения, которые сегодня не остались равнодушными и помогли пожилой женщине, поскользнувшейся на пешеходном переходе! Они помогли подняться, вызвали машину скорой помощи и отправили ее в больницу. Спасибо вам!».