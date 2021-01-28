В Минздраве Карелии пояснили, кто обладает приоритетом при вакцинации

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков перечислил приоритетные группы для вакцинации от коронавируса.

В приоритете лица, старше 60 лет; лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями; работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты, предприятий общепита и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и т.д.).

Также в приоритетную группу вакцинации от коронавируса вошли обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования; призывники; работники крупных промышленных предприятий Карелии, а также органов власти регионального и муниципального уровня, написал министр на своей странице «ВКонтакте». Записаться на прививку можно и на портале Госуслуг.

По данным Охлопкова на 28 января в Карелии первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 4425 человек, в том числе 1459 - лица старше 60 лет. Оба компонента вакцины получили лишь 454 человека. По словам министра, для проведения иммунизации в республику поступило 6142 дозы вакцины «Спутник V», в том числе на этой неделе – 2700 доз. Ожидаются новые поставки.

По данным на утро 28 января, за все время пандемии в Карелии заболели 35417 человек, из них 3303 дети. Поправились 29906 человек, в том числе 2913 детей. Умерли – 222 пациента. (фото sochi.com)