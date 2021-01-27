Центру «Мама-Дом» потребовались продукты, средства гигиены и электрик

В социальном центре «Мама-Дом» продолжается ремонт части помещений. Завершить работы даже благодаря помощи волонтеров пока не удается.

Как сообщает группа «Благотворительный фонд «Мама-Дом», в планах оборудовать комнату для работы психолога, закончить ремонт общего коридора и оснастить мастерскую, где трудятся подопечные фонда.

Фонду требуется помощь электрика, нужны строительные материалы. Также не хватает мебели - стеллажей для мастерской, комодов для комнат, двухъярусных кроватей и детской мебели.

Вдобавок «Мама-Дом» нуждается в продуктах длительного хранения.

«За время праздничных дней увеличилось количество подопечных семей. Наш гуманитарный склад работает каждый день обеспечивая жителей приюта и подопечных нуждающихся в срочной продуктовой помощи. Необходимы продукты длительного хранения: молоко, крупы, макароны, консервы, масло подсолнечное, печенье, чай, какао и прочее на ваше усмотрение. Практически совсем закончилось детское питание. Смеси, каши, консервы, подгузники 2-3-4 примем с радостью от вас»,

- сказано в сообщении фонда.

Кроме того требуются средства личной гигиены - мыло, шампуни, зубная паста, щетки, средства по уходу за детьми, салфетки влажные, стиральный порошок, туалетная бумага.

Передать продукты и вещи можно на склад по адресу: Петрозаводск, улица Крылова, 6, с 10:00 до 17:00. (фото vk.com)