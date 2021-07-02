Вакцина закончилась в четырех мобильных пунктах в Петрозаводске

Глава карельского Минздрава перечислил мобильные пункты в Петрозаводске, в которых закончилась вакцина от коронавируса.

В прививочных пунктах ТРК «Лотос плаза» и ТЦ «Тетрис», в Медицинском колледже и в фитнес-центре на Кукковке закончилась вакцина, написал в соцсети Михаил Охлопков.

Министр заявил, что ожидается поставка 6750 доз, затем еще 9300 доз вакцины «Спутник V», которые распределят по пунктам вакцинации.

«Из-за ажиотажного спроса на вакцину по всей стране наблюдаются перебои с поставками. Минздрав Карелии предпринимает все меры для снабжения поликлиник вакциной», - добавил Охлопков. (фото ekburg.tv)