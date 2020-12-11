11 декабря 2020, 20:58
Россиянам рассказали о риске заразиться коронавирусом на морозе
Зимой маски на улице даже вредны, считает иммунолог
Заразиться коронавирусом в морозную погоду практически невозможно. Об этом рассказал иммунолог Владислав Жемчугов, слова которого приводит РИА Новости.
Медик считает, что зимой маски на улице будут даже вредны, поскольку в них скапливаются микробы и конденсат, который мешает дышать.
На морозе в пять-десять градусов вирус живет секунды и не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают,
- рассказал Жемчугов.
Напомним, ранее врач Александр Горелов назвал два возможных развития ситуации с эпидемией коронавируса в России в январе. Фото infokam.su