Россиянам рассказали о риске заразиться коронавирусом на морозе

Заразиться коронавирусом в морозную погоду практически невозможно. Об этом рассказал иммунолог Владислав Жемчугов, слова которого приводит РИА Новости.

Медик считает, что зимой маски на улице будут даже вредны, поскольку в них скапливаются микробы и конденсат, который мешает дышать.

На морозе в пять-десять градусов вирус живет секунды и не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают,

- рассказал Жемчугов.

Напомним, ранее врач Александр Горелов назвал два возможных развития ситуации с эпидемией коронавируса в России в январе. Фото infokam.su