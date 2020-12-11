Известный российский хоккеист умер в 38 лет

Ушел из жизни российский хоккеист Артем Чернов. Ему было всего 38 лет. О кончине спортсмена сообщает «Интерфакс».

Причины смерти хоккеиста не уточняются.

За свою карьеру Чернов выступал за многие клубы, среди которых «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Торпедо», «Витязь», «Нефтехимик», «Атлант».

Наибольшего успеха Артем Чернов добился с московским «Динамо», в составе которого в 2012 году выиграл Кубок Гагарина, став чемпионом Континентальной хоккейной лиги. Клуб выразил свои соболезнования родным спортсмена. Фото cdnvideo.ru