В Кремле высказались о возможном возобновлении режима самоизоляции

У властей России нет планов по введению в стране локдауна из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном возобновлении режима самоизоляции в связи с ростом уровня смертности от Covid-19. Слова чиновника приводит радио Sputnik.

Я, наверное, отошлю вас к вчерашним объяснениям вице-премьера Голиковой, она все объяснила по смертности. Действительно, Covid добавил смертности, к общему великому сожалению. Это, к сожалению, такая мировая тенденция, но все остальные разъяснения дала вице-премьер Голикова. Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему,

- отметил Песков.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что в ноябре и декабре в России ожидается рост смертности. Она связала это не только с коронавирусом, но и с традиционным повышением уровня смертности зимой. Фото fonwall.ru