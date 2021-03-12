Трое жителей районов Карелии скончались от коронавируса

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Пряжи 1941 года рождения и жительница Эссойлы 1951 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн умер житель Кончезера 1951 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 109 человек. Из этого числа заболели – 104 человека, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, четверо в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровел еще 121 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6832,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2971,6 случая, по Северо-Западу – 5253,4.

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