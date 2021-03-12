Петрозаводчан приглашают присоединиться к «блинной» акции

Социальный центр «Попечение» приглашает жителей Петрозаводска присоединиться к традиционной акции «Солнце в ладонях».

В воскресенье, по многолетней традиции, сотрудники центра будут кормить праздничным угощением бездомных.

14 марта, с 12 до 13.00 можно принести блины для воскресного праздничного обеда. Угощение принимается на улице Вольная, в доме № 1. Это деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины.

Обратите внимание, пожалуйста, мы сможем принять ваши угощения только с 12 до 13 часов в воскресенье! Непосредственно перед самим кормлением,

– говорится в сообщении организаторов благотворительной акции.

Жителей города просят делать максимальный репост записи, чтобы об акции узнало как можно больше людей.

Фото из группы Социальный Центр "Попечение"