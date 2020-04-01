Военные обеспечат больницы Карелии станциями по производству кислорода

Войсковая часть, которая базируется под Петрозаводском, поможет карельским медикам в условиях пандемии COVID-19. Детали взаимопомощи обсудили министр здравоохранения республики Михаил Охлопков и командир 159 истребительного авиационного полка полковник Иван Панченко.

По словам министра, военные летчики обеспечат учреждения здравоохранения медицинскими газами, которые необходимы для заправки аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Больным с тяжелыми легочными осложнениями, которые может вызвать коронавирусная инфекция, жизненно необходим кислород, он помогает им победить болезнь. Разработка, монтаж и получение разрешения на ввод в эксплуатацию станций по производству кислорода - процесс длительный и абсолютно неприемлемый в ситуации, когда действовать нужно быстро и решительно. Именно у военных есть передвижные станции по производству высокоочищенного кислорода для пилотов боевых самолетов»,

- написал Охлопков на своей странице в соцсети.

Министр объяснил, что повышенный расход кислорода связан с особенностями лечения пациентов, нуждающихся в респираторной инвазивной поддержке. У больных коронавирусом в аппаратах ИВЛ объемная концентрация кислорода может достигать 90% при соответствующем увеличении подачи давления медицинского газа.

Со своей стороны Минздрав республики поможет летчикам со средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

Фото: vk.com