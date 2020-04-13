Отборный юмор на тему карантина и самоизоляции. Часть II
Кажется гречкой и туалетной бумагой в основном переболели. Но нюансов карантина много. Бесят все домочадцы, кроме собак, которые стали законным пропуском в дивный мир улицы. Можно было бы обрадоваться, что в доме появились новые лица – учителя из скайпа, но оказалось, что дистанционное обучение детей – еще хуже, чем без него.
Словом, собрали все самое любопытное, что волнует, печалит и смешит народ на карантинной жизни. Известно, что одна улыбка убивает 1000 микробов (примерно), так что вперед, хохотать.
Сначала всем, в апреле рожденным. Везучие вы наши!
А ТЕПЕРЬ ТЕМА ОТНОШЕНИЙ, ВЫХОДА НА УЛИЦУ И ПРОЧЕЕ.
Абсолютный хит. "План "Б":
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– Алло, доча, как дела?
– Мам, плохо тебя слышу, дети орут, у меня болит голова…
– Сейчас приеду, уберусь, постираю, сварю ужин для детей и Андрея, а ты ляжешь, отдохнёшь!
– Какого Андрея?
– Твоего мужа!
– Моего мужа зовут Иван!
– Ой, извините, я не туда попала.
– Я не поняла, вы что – не приедете?!
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— За что сидишь?
— На кассе стоял не по чёрточкам. Ты же за мной стоял.
— А. Не узнал. Здоровым будешь.
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«А помните, были такие прикольные места - рестораны. Туда приходишь, говоришь, чего хочешь съесть, тебе это готовят, а ты просто сидишь, ждёшь. Если съедаешь потом всё до конца, в конце показывают мультик. Или там денег надо в книжечке оставить в конце, не помню уже, давно это было».
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«Кремация – единственный способ развеяться в ближайший месяц».
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«Ребят, а представляете в каком афиге клещи, проснувшиеся после зимней спячки и не нашедшие нас …»
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«А представляете, если бы коронавирус случился 30 лет назад? Игр нет, сериалов нет. Из развлечений только Лев Лещенко, но и он заболел».
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«Фраза: ” У него не все дома!” – сейчас звучит, как донос».
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«Когда вы думаете, что хуже не бывает, стоит вспомнить, что у вас могла бы быть аллергия на алкоголь».
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«Объявление на двери подъезда:
В связи с карантином, руки необходимо мыть не 20 секунд, а как минимум 15 — 20 минут.
ВОДОКАНАЛ».
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Мои дети: Пап, нам скучно.
Я: Значит играйте с грустными лицами».
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«В это непростое для всего мира время, когда рушится уклад, останавливается транспорт и не найдена вакцина…. Ответьте мне честно и без паники: вы окна перед Пасхой мыть будете?»
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«Ребята, а есть кто из Рима? Достаньте, пожалуйста, мою монетку из фонтана Треви».
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«Кремация – единственный способ развеяться в ближайший месяц».
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«Где все эти ребята, которые предлагали заработать 100.000$ в месяц не выходя из дома? Нам надо серьёзно поговорить! Извините, что я вас игнорировал все эти годы!»
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«Когда все это закончится из своих квартир, тихо озираясь по сторонам на улицу выйдут сотни миллионов шизофреников с чистыми руками…».
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ПОЧЕМУ РУССКИЕ КАК ИТАЛЬЯНЦЫ НЕ ПОЮТ НА БАЛКОНАХ:
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«Где все эти ребята, которые предлагали заработать 100.000$ в месяц не выходя из дома? Нам надо серьёзно поговорить! Извините, что я вас игнорировал все эти годы!»
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«Из-за всеобщей самоизоляции по всему миру возросло количество разводов.
Оказывается, выбирая человека на всю свою жизнь, люди не думали, что с ним придётся жить целую неделю».
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Часть I здесь.